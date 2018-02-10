Воронеж, 11 февраля, 2018, 02:23 — ИА Регнум. Мемориальная доска погибшему в Сирии лётчику, Герою России Роману Филипову, открыта в Воронеже. Памятный знак установили на здании школы, где учился герой, сообщает пресс-служба мэрии города.

Voronezh-city.ru Открытие мемориальной доски Роману Филиппову

Общеобразовательная школа №85, которой 7 февраля присвоили имя Романа Филипова, находится в Коминтерновском районе Воронежа. Торжественная церемония открытия памятной доски состоялась 10 февраля при участии представителей Военно-воздушной академии, мэрии и областного правительства.

На мероприятии были учителя и ученики школы, родственники героя. По словам отца летчика Николая Филипова, Роман не сомневался в выборе профессии. Окончив школу, он поступил в летное училище и успешно закончил его.

Директор школы Галина Клепикова призналась, что известие о гибели в Сирии бывшего ученика ошеломило педагогический коллектив. Инициатива об увековечении памяти героя принадлежала самой школе, ее поддержали и в администрации города, и в академии ВВС.

Как сообщало ИА REGNUM, погибшего в Сирии летчика Су-25 Романа Филипова похоронили в Воронеже 8 февраля. Проститься с ним пришли более 30 тыс. человек.

3 февраля боевики сбили из ПЗРК российский Су-25, выполнявший плановый облет зоны деэскалации в провинции Идлиб. Пилот катапультировался, однако на земле оказался окружен террористами. После неравного боя тяжело раненый летчик подорвал себя гранатой.

Указом президента России летчику-штурмовику майору Роману Филипову посмертно присвоено звание Героя России.

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