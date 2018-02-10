Москва, 11 февраля, 2018, 01:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал израильскую сторону избегать любых шагов, провоцирующих обострение обстановки на Ближнем Востоке. О телефонном разговоре главы государства с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху информирует пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Беседа двух лидеров состоялась 10 февраля. Разговор касался действий израильских ВВС, которые нанесли ракетные удары по целям на сирийской территории.

«Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы израильского премьер-министра, лидеры договорились о дальнейшей координации между военными России и Израиля. Сотрудничество поможет избежать конфликтных ситуаций в Сирии.

Нетаньяху отметил, что в беседе с Путиным подтвердил право и обязанность Израиля защищаться от атак с территории Сирии. Он также добавил, что обсудил резкое обострение на сирийско-израильской границе с главой американского внешнеполитического ведомства Рексом Тиллерсоном.

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Как сообщало ИА REGNUM, произошедший 10 февраля в районе сирийско-израильской границы инцидент привел к обмену ударами между армиями Сирии и Ирана и армией Израиля. Сначала израильские военные объявили о перехвате над воздушным пространством страны иранского беспилотника. Кроме того, они атаковали позиции иранских войск на территории Сирии.

Сирийские системы ПВО сбили один из израильских боевых самолетов. За этим последовали новые удары Израиля по военным объектам на территории Сирии. Итогом воздушного налета, в соответствии с отчетом израильской стороны, стало уничтожение в районе Дамаска 12 сирийских и иранских военных целей, в числе которых — батареи ПВО.