Москва, 11 февраля, 2018, 01:23 — ИА Регнум. Участник ток-шоу Владимира Соловьева Григорий Винников, изгнанный из студии за оскорбление памяти Героя России Романа Филипова, объяснил свой поступок. Эксперт пообещал принести извинения семье погибшего в Сирии летчика, передает радиостанция «Говорит Москва».

Мультимедиа.минобороны.рф Прощание с Героем России гвардии майором Романом Филиповым

Винников, выступающий на российском телевидении как американский журналист Грэг Вайнер, назвал инцидент неудачной шуткой. Он признался, что его слова оказались неуместными и бестактными.

Эксперт пообещал принести свои извинения родным Филипова. Он также согласился с тем, что есть вещи, о которых недопустимо шутить. Внятно назвать причину своего поведения Винников не смог, сославшись на некое временное помутнение рассудка.

«Со всеми бывает, сорвался. Что-то заклинило, не знаю, в чём дело», — сказал Винников.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в студии ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» эксперт Грэг Вайнер в издевательской форме прокомментировал гибель в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова.

«Он хату покинул, пошел воевать за землю в Дамаске», — искаженно процитировал Вайнер строчки стихотворения Михаила Светлова «Гренада».

Поступок эксперта возмутил ведущего и других гостей ток-шоу. Вайнера попросили покинуть студию. Владимир Соловьев при этом отметил, что Роман Филипов «не за колбасой сбежал в Америку», чтобы по возвращении «бывшую Родину дерьмом поливать». Он также подчеркнул, что в России есть понятие уважения к смерти, тем более героя.

Напомним, пилот российских ВКС майор Роман Филипов погиб в сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Его самолет Су-25 подбили боевики. Летчик успел катапультироваться, однако на земле оказался в окружении боевиков. После неравного боя раненый пилот подорвал гранатой себя и врагов.

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