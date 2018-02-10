Мурманск, 11 февраля, 2018, 00:33 — ИА Регнум. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской во время пребывания в Южной Африке сообщил ТАСС, что природный заповедник «Пасвик», расположенный на Кольском полуострове, вместе с находящимися по соседству охраняемыми природными зонами Финляндии и Норвегии, может быть включен в новый трансграничный туристический маршрут.

Andrei Humala (Panoramio) Заповедник Пасвик

«Есть идея организовать трансграничный туристический маршрут, включающий посещение природного заповедника «Пасвик» и двух охраняемых природных зон на территории Финляндии и Норвегии. Этот проект представляется чрезвычайно перспективным как с точки зрения развития экологического туризма, так и совместных научных исследований», — сообщил министр.

Пасвик — международный заповедник, созданный на территории Мурманской области, являющийся частью единственной подобной в Европе трехсторонней трансграничной охраняемой природной территории, расположенной в России, Норвегии и Финляндии, которая в целом называется парк «Пасвик-Инари». Он расположен в долине реки Паз, вытекающей из озера Инари в Финляндии, протекающей по России и впадающей в Баренцево море в Норвегии, до которого от северной границы парка — менее 100 км. Создание заповедника в неблагополучном по экологической ситуации Печенгском районе Мурманской области стало результатом сотрудничества двух стран в области охраны уникальной по красоте и значению северной природы.

Сотрудничество между норвежской провинцией Финнмарк и Мурманской областью идет по многим экологическим и природоохранным вопросам.

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Заповедник находится возле поселка Никель, до 1944 года Колосйоки. Пограничное положение территории на протяжении многих веков создавало условия для взаимодействия всех проживающих на этих территориях народов и культур. Особенно пострадал регион в ХХ веке. Следы своего пребывания здесь оставили армии разных государств: англичане и финны, немцы и русские боролись за этот стратегически важный участок земли. Большое влияние на современный облик долины реки Паз оказывают активное промышленное развитие территории — добыча и переработка полезных ископаемых (пос.Никель), деятельность лесохозяйственных предприятий (до момента образования заповедника), строительство и эксплуатация Каскада Пазских ГЭС, строительство пограничных сооружений. Появление трансграничного маршрута даст толчок к развитию туризма в Мурманскую область и привлечет дополнительные инвестиции в уникальный уголок Кольского полуострова.