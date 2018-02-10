Киев, 10 февраля, 2018, 23:50 — ИА Регнум. Власти Украины готовят экстрадицию бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Польшу. Об этом заявил сам экс-президент Грузии в интервью телекомпании «Рустави-2».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По его словам, иммиграционная служба Украины уже подготовила для этого все документы.

При этом Саакашвили заявил, что он планирует продолжать вести политическую борьбу вне зависимости от дальнейшего развития событий.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили был задержан 8 декабря 2017 г. в Киеве, однако позже суд отпустил грузинского политика.

Власти Украины обвиняют Саакашвили в содействии преступной группировке, которая планировала государственный переворот на Украине. Сам политик все обвинения отвергает и заявляет, что народ должен объявить президенту Украины импичмент.

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