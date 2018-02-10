Москва, 10 февраля, 2018, 23:24 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ракетные удары израильских ВВС в Сирии. Об этом сообщает в субботу, 10 февраля, пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

«Обсуждалась ситуация вокруг действия израильских ВВС, нанёсших ракетные удары по целям на территории Сирии», — говорится в сообщении.

Российская сторона также выразила позицию о необходимости «избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в районе сирийско-израильской границы имел место инцидент, приведший к обмену ударами между армиями Сирии и Ирана с одной стороны и армией Израиля с другой.

Сперва ВС Израиля сбили иранский беспилотник, который якобы вторгся в израильское воздушное пространство. Кроме того, израильские ВВС нанесли удары по позициям войск Ирана на территории Сирии. В ходе этих ударов системам ПВО Сирии удалось сбить один израильский боевой самолет.

После этого ВВС Израиля снова нанесли удары по целям на территории Сирии, среди которых расчеты сирийской ПВО и военные объекты Ирана на территории Сирии.

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