Вашингтон, 10 февраля, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал статью газеты The New York Times о покупке американской разведкой компромата на него у некоего гражданина РФ.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«По информации The New York Times, россиянин продал фальшивые «секреты о Трампе» США, — пишет глава Белого дома. — Он (гражданин РФ) запросил $10 млн, но понизил цену до $1 млн с оплатой в рассрочку. Я надеюсь, что люди теперь видят и понимают, что здесь происходит».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что некий гражданин РФ за «вознаграждение» якобы передал спецслужбам США «непроверенную и, возможно, сфабрикованную информацию о Трампе».

Читайте также: Трамп раскритиковал сенатора от Демпартии за разглашение секретов

А также: Раскрыт секрет причудливой причёски Трампа