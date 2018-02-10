Анкара, 10 февраля, 2018, 22:25 — ИА Регнум. Информация о том, что 10 февраля в Сирии упал ударный вертолет «АТАК» ВС Турции, соответствует действительности. Об этом, как передает агентство Анадолу, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ход антитеррористической операции «Оливковая ветвь» в Африне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Мы ведем войну, — говорит Эрдоган. — Безусловно, будут и потери».

Президент Турции также добавил, что Анкара полна решимости ликвидировать угрозу терроризма у границ страны, и «добьется этого».

10 февраля в Африне потерпел крушение турецкий вертолет «ATAK». По последним данным, в результате инцидента погибли двое военнослужащих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований на севере Сирии с 20 января 2018 года. Турецкая армия широко использует авиацию, бронетехнику и артиллерию.

По предварительным данным, жертвами военной операции уже стали несколько сотен человек, большинство из которых мирные жители.

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