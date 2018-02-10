Екатеринбург, 10 февраля, 2018, 21:59 — ИА Регнум. После сообщений о нападении мужчины на водителя машины скорой медицинской помощи в городе Екатеринбурге проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Свердловской области.

Вадим Кондратьев Скорая помощь

По предварительным данным, ЧП произошло в ночь на 10 февраля у дома по улице Грибоедова.

У бригады медиков, которые прибыли по выше указанному адресу, произошел конфликт с неизвестным мужчиной, который и напал на водителя.

«Пострадавшему пришлось впоследствии обратиться в больницу, — говорится в сообщении. — Следствие СКР намерено тщательно установить обстоятельства и причины конфликта»

Напомним, случаи нападения на врачей в регионах России в последнее время участились.

Читайте также: На Камчатке расследуют нападение врачей скорой на пьяного подростка

А также: Житель Санкт-Петербурга обвиняется в избиении врача скорой помощи