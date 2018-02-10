Екатеринбург, 10 февраля, 2018, 21:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге и Свердловской области одной из обсуждаемых 10 февраля тем стала очередная акция в защиту самого высокого недостроя России — телебашни — от сноса. Митинг в её защиту оказался немногочисленным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Преступление

Обречённая на снос

Митинг состоялся возле культурно-развлекательного комплекса «Уралец» на аллее по улице Большакова. На него пришли более 100 человек, в том числе некоторые депутаты городской думы и другие известные в городе люди. Они выразили своё мнение о том, что телебашня является символом Екатеринбурга, а значит, должна быть сохранена.

В ходе митинга все желающие могли подписаться под обращением к президенту России с просьбой помочь сохранить телебашню. Текст обращения вскоре планируется отправить главе государства.

Nucl0id Телебашня в Екатеринбурге

Однако отметим, что их призыв к главе государства запоздал минимум на полгода. В 2017 году башня и земля под ней и возле перешли в собственность АО «Ледовая арена». 60% акций этой частной структуры принадлежат структурам Уральской горно-металлургической компании (УГМК), а 40% — правительству Свердловской области. Осенью того же года стало известно о намерении УГМК снести телебашню и построить вместо неё ледовую арену.

Противники сноса телебашни после этого активизировались. Да уже поздно. Это признали и депутаты городской думы, которые дважды отказались рассматривать вопрос о судьбе телебашни. А в середине января на объект зашли рабочие, которые начали подготовку к демонтажу. Возможно, её снесут уже 23 февраля.

Тройное убийство

Не обошёлся день 10 февраля без трагических вестей. В одном из домов города Карпинска было найдено три трупа с колото-резаными ранениями, сообщает издание «Вечерний Карпинск».

Maarten Van Damme Нож

По данным издания, ЧП случилось на улице Осипенко. Предположительно, здесь произошла поножовщина, а затем дом подожгли.

В региональном управлении МЧС России сообщают, что пожар на улице Осипенко действительно был. Огонь полыхал в частном двухквартирном жилом доме. О погибших в ведомстве не сообщают. А в полиции уже возбудили уголовное дело по факту убийства двух и более лиц.

Нападение на скорую помощь

Не обошлось на Среднем Урале без нападения на сотрудников скорой помощи. ЧП случилось в жилом районе Химмаш, сообщают местные СМИ. Ночью 10 февраля бригада скорой помощи прибыла к дому по улице Грибоедова, чтобы оказать помощь избитому человеку. Однако находившийся внутри местный житель запретил им забирать пострадавшего с собой, утверждая, то ещё не закончил с ним беседу. Но его всё же увели.

Bissig Скорая помощь

Это повлекло нападение на машину скорой помощи целой группы неизвестных лиц. Водитель получил травмы и находится на больничном. Один из нападавших был задержан.

Органы СКР сейчас проводят доследственную проверку по факту инцидента. Отметим, этот случай нападения на бригаду скорой помощи в Екатеринбурге далеко не первый. Одним из известных стал инцидент в жилом районе Вторчермет, где друзья самоубийцы напали на медиков из-за того, что те не смогли его оживить.