Киев, 10 февраля, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Гарантом достижения мира в Донбассе может стать миротворческая миссия ООН. Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Миротворческая миссия под мандатом ООН на Донбассе может стать твердым гарантом достижения мира, — пишет украинский лидер. — Уверен в том, что эта миссия может выступать твердым гарантом режима прекращения огня».

Порошенко также считает, что миссия ООН может «повлиять» на разоружение ополченцев, а также обеспечить «надежное закрытие границы» неконтролируемого участка между Украиной и РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года после того, как в результате госпереворота к власти на Украине пришли националисты.

Киев направил ВСУ и националистические батальоны против мирных жителей Донбасса.

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