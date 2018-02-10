Вашингтон, 10 февраля, 2018, 20:50 — ИА Регнум. Репутацию гражданина в США можно уничтожить «простым обвинением». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

U.S. Air Force Флаг США

«Жизни людей ломаются и разрушаются простым обвинением, — пишет глава Белого дома. — Некоторые из них (обвинений) правдивые, а некоторые лживые. Некоторые старые, некоторые новые».

По словам Трампа, обвиненный в США на ложных основаниях человек не сможет восстановить свое «доброе имя».

«Его (обвиняемого) жизнь и карьера пропали, — пишет президент США. — Неужели нет такой вещи, как надлежащее судопроизводство?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, члены Демократической партии США крайне негативно относились к кандидатуре Дональда Трампа во время выборов в США, указывая на его «непрезидентские качества». Более того, в результате ряда громких скандалов появились обвинения в том, что на стороне Трампа «действует Россия».

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