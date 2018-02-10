Валдай, Новгородская область, 10 февраля, 2018, 20:41 — ИА Регнум. Первоочередными мерами по сохранению Валдайского озера должно стать изменение отношения к этой «жемчужине» Новгородской области — люди «должны уважать озеро, на берегах которого они живут, должны исправлять те огрехи, которые допустили». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Ястребов по итогам поездки в Валдайский национальный парк,

Valdaypark.ru Валдайское озеро

«И тогда, думаю, с нашей помощью озеро справится», — отметил замминистра.

По его мнению, в первую очередь необходимо решать проблемы антропогенной нагрузки на водоём, подключить к поиску решений экологических вопросов учёных и не забывать о регулярной расчистке заросших участков береговой зоны озера.

«Если в ближайшие год — полтора не будет значительных результатов, то будем принимать кардинальные меры, связанные с экологической очисткой озера», — отметил замминистра Сергей Ястребов.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин также сообщил, что будет проводиться работа по очистке стоков с трассы М-10, которые также попадают в водоем. В целом, по его словам, власти региона совместно с министерством природных ресурсов и экологии РФ наметили план решения проблем, которые обсуждались на экологическом форуме на Валдае в декабре 2017 года.

На этом форуме, организованном прокуратурой Новгородской области, было заявлено, что состояние мелководной зоны и прибрежной полосы Валдайского озера ухудшилось. Научные исследования зафиксировали ухудшение качества озёрной воды, условия обитания водных биологических ресурсов, отложения значительной массы ила. Это объясняется сбросами промышленных и бытовых стоков: в последние годы органы прокуратуры не раз выявляли факты сброса недостаточно очищенных сточных вод и нарушения правил водопользования.

Должностные лица и организации, осуществляющие водоснабжение и водоотведение на территории Валдая, неоднократно привлекались к дисциплинарной и административной ответственности, но до сих пор эта проблема не решена. Также остаётся проблема очистки ливневых вод, которые попадают в озеро Валдайское.

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Напомним, Валдайское озеро расположено на территории Валдайского национального парка в Валдайском районе Новгородской области. Озеро считается водной «жемчужиной» Новгородской области.