Киев, 10 февраля, 2018, 20:31 — ИА Регнум. Украина не ввела военное положение в Крыму, так как конституция страны не позволяла проводить выборы в таких условиях. Об этом сообщил бывший депутат Украины от Крыма Андрей Сенченко в интервью украинскому изданию «Вести».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

По его словам, внести изменения в конституцию Украины тогда было невозможно, поскольку парламентское большинство было сформировано Партией регионов.

Бывший депутат Украины добавил, что у исполняющего обязанности президента страны Александра Турчинова «был соблазн» пожертвовать выборами ради военной операции в Крыму.

«Соблазн был, и, если бы мы согласились, Турчинов, может, до сих пор был бы и.о. президента, — говорит Сенченко. — Но надо понять, в каком состоянии страна находилась в глазах мирового сообщества».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав Российской Федерации после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование жителей полуострова стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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