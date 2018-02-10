Сочи, Краснодарский край, 10 февраля, 2018, 20:10 — ИА Регнум. В рамках финального этапа Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» 10 февраля, в субботу, состоялся «Социальный день».

Дарья Антонова ИА REGNUM Конкурс «Лидеры России»

Триста финалистов отправились в общеобразовательные учреждения города Сочи, где провели открытые уроки лидерства для учеников 9−11 классов. В конце уроков ученики поставили конкурсантам оценки, которые повлияют на итоги конкурса.

Открытые уроки финалистов конкурса «Лидеры России» проходили в 20 общеобразовательных школах Сочи.

О том, что будет предложено такое задание, конкурсанты знали заранее и могли продумать свой урок. Однако лишь накануне им стало известно, что нужно будет выступать в паре с другим участником финала — либо вместе, либо по очереди — соответственно, необходимо разработать единый план.

Общая продолжительность урока составила стандартные 40 минут. В распоряжение финалистов предоставлялись доска и мел в классе. Если же требовались дополнительные материалы, конкурсанты должны были подготовить их сами и привезти в школу. Добраться до учебного заведения к первому уроку участники тоже должны были самостоятельно, заранее рассчитав время.

В конце урока школьники заполнили анонимные анкеты, где поставили каждому из участников конкурса оценки, которые повлияют на окончательное распределение победителей в финале. Лекции оценивались по двум критериям: интерес и практичность, каждая оценка по 5-балльной шкале.

Как отмечают финалисты, они старались донести до подростков информацию в доступной и интересной форме.

Алексей Малютин из Санкт-Петербурга поговорил с учениками средней образовательной школы № 100 о лидерстве в эпоху технологических изменений.

«Я рассказал ребятам, что сегодня мир меняется с огромной скоростью и никто точно не скажет, каким он будет через 5 лет. Сейчас огромное количество информации. Я получаю за день примерно 100 писем. В XIX веке такой же объем информации люди получали за год. Чтобы быть лидером будущего, нужно быть готовым к стремительным изменениям, которые происходят в мире», — отметил Алексей Малютин.

Его напарник Дмитрий Ялов из города Сосново добавил, что по условиям обязательно нужно было включить в программу урока интерактивные задания, которые требовали взаимодействия с детьми, а не просто монолог финалистов.

«Мы подготовили два. В первом задании попросили ребят назвать главные качества, которыми должен обладать лидер. Чаще всего они называли ответственность, умение общаться, профессионализм. В другом задании им было предложено выбрать сферы деятельности, где в будущем можно сделать успешную карьеру. По мнению школьников, это промышленность, IT-сектор и космос», — отметил Дмитрий Ялов.

Учителя сочинских школ, побывавшие на открытых уроках, с интересом наблюдали за происходящим.

«Такие уроки необходимы, особенно старшим школьникам. Дети получили возможность встретиться с людьми, которые показали им, что можно с нуля построить карьеру, не имея связей. Лидеры говорили и о том, что для достижения успеха нужно пройти через неудачи и извлекать из них уроки; что очень многое, если не все, зависит от личности человека», — прокомментировала ситуацию Ирина Бурлакова, классный руководитель 10-го класса средней общеобразовательной школы № 7 города Сочи.

Судя по отзывам учеников, им урок действительно понравился.

«Мне показался очень интересным опыт этих людей. Я вынес много полезной информации из встречи с ними. Приятно было общаться. Особенно понравился тест о связи геометрических фигур с чертами характера, так как можно было разобраться в своей личности», — рассказал ученик 10-го класса средней школы № 7 Вадим Кононов.

Финалистка конкурса Татьяна Дьяконова из Нахабино в паре с Алексеем Степановым из Ханты-Мансийска проводила урок в школе № 10 имени атамана С.И.Белого.

«Наш урок проходил в школе, которая поддерживает традиции казачества. Мы говорили о том, что лидер — это человек, который меняет жизнь других людей к лучшему. А потом вместе с ребятами составили целый список вещей для школы будущего — 2040, в которую придут учиться их дети. И то, с какой открытостью и готовностью ребята это делали, впечатлило — я спокойна за будущее нашей страны», — рассказала Татьяна Дьяконова.

После окончания открытых уроков финалисты вернулись в Парк науки и искусства «Сириус» и продолжили выполнять социально ориентированные задания в группах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финал конкурса «Лидеры России» проходит в Сочи с 7 февраля, его результаты будут объявлены 11 февраля.

Напомним, всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» реализуется по поручению Президента РФ, оператором конкурса является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

«Лидеры России» — флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей». Его задача — создать «реально работающие социальные лифты» для активных граждан страны.

Цель конкурса — выявить сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями, дать им возможности для реализации.

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