Гол Гризманна в очередной раз принес «Атлетико» победу
Мадрид, 10 февраля, 2018, 20:07 — ИА Регнум. 10 февраля на стадионе «Ла-Росалес» был разыгран матч 23-го тура испанской Примеры между командами «Малага» и «Атлетико». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «матрасников».
В первой же атаке форвард сборной Франции Антуан Гризманн открыл счет, добив мяч в пустые ворота — 0:1.
Статистика матча («Малага"/"Атлетико»)
Удары 8/4
Удары в створ 3/1
Владение 52%/48%
Фолы 19/18
Набрав 52 очка «Атлетико» укрепился на 2-й строчке. «Малага» с 13-ю очками осталась на последнем месте таблицы.
Составы на матч:
«Малага»: Хименес, Микел, Родригес, Рикка, Росалес, Иттура, Адриан, Кастро, Кеко, Идейе, Эн-Несери.
«Атлетико»: Облак, Луис, Врсалько, Эрнандес, Хименес, Коке, Сауль, Габи, Витоло, Гризманн, Коста.
Главный арбитр матча: Хосе Мария Санчес Мартинес.
Предупреждения: Иттура — 20, Сауль — 41, Ласен — 61, Врсалько — 68, Идейе — 79.
Голы: Гризманн 1 — 0:1.