Мадрид, 10 февраля, 2018, 20:07 — ИА Регнум. 10 февраля на стадионе «Ла-Росалес» был разыгран матч 23-го тура испанской Примеры между командами «Малага» и «Атлетико». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «матрасников».

Biser Todorov Антуан Гризманн

В первой же атаке форвард сборной Франции Антуан Гризманн открыл счет, добив мяч в пустые ворота — 0:1.

Статистика матча («Малага"/"Атлетико»)

Удары 8/4

Удары в створ 3/1

Владение 52%/48%

Фолы 19/18

Набрав 52 очка «Атлетико» укрепился на 2-й строчке. «Малага» с 13-ю очками осталась на последнем месте таблицы.

Составы на матч:

«Малага»: Хименес, Микел, Родригес, Рикка, Росалес, Иттура, Адриан, Кастро, Кеко, Идейе, Эн-Несери.

«Атлетико»: Облак, Луис, Врсалько, Эрнандес, Хименес, Коке, Сауль, Габи, Витоло, Гризманн, Коста.

Главный арбитр матча: Хосе Мария Санчес Мартинес.

Предупреждения: Иттура — 20, Сауль — 41, Ласен — 61, Врсалько — 68, Идейе — 79.

Голы: Гризманн 1 — 0:1.