Вена, 10 февраля, 2018, 20:05 — ИА Регнум. Коррупция, которая процветает на Украине, является главной проблемой страны. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью австрийскому журналу Profil.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция по-украински

«Коррупция всегда была главной проблемой Украины и, к сожалению, продолжает ею оставаться», — отметил глава украинского государства.

При этом Порошенко добавил, что уже в 2018 г. на Украине появится независимый антикоррупционный суд, на создании которого настаивают западные кредиторы Киева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что антикоррупционный суд на Украине должен быть создан уже до середины июля 2018 года.

По словам главы правительства, закон об антикоррупционном суде должен быть принят депутатами парламента Украины до конца текущей сессии. Учитывая, что парламентская сессия заканчивается в середине июля 2018 г, то речь идет о сроках до середины лета.

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