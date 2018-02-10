Самара, 10 февраля, 2018, 19:58 — ИА Регнум. Сегодня, 10 февраля, Самарская область присоединилась к всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Центральный старт прошёл на трассе учебно-спортивного комплекса «Чайка», в котором могли принять участие все желающие, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки.

Minsport.gov Лыжня России

По предварительным данным, в этом году число участников спортивных состязаний достигло 16 тыс. человек. Это на 3 тыс. человек больше, чем было годом ранее.

В программе соревнований прошли забеги на дистанции 5 и 10 км по различным возрастным категориям, детский забег на 300 метров, массовый забег на 2018 метров. Победители и призеры награждены медалями, дипломами и памятными призами. Кроме того, желающие могли сдать нормативы ГТО по бегу на лыжах.

В рамках спортивного праздника традиционно организована культурно-развлекательная программа, работа детских спортивных площадок, проведение конкурсов.

Отметим, XXXVI открытая массовая лыжная гонка «Лыжня России» прошла в более 70 регионах России. По предварительным данным Минспорта, в соревнованиях приняли участие более 1,5 млн человек. Центральный старт прошёл в Тульской области на территории музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». Ранее в Минспорте России отмечали, что в этом году возродили традицию проведения центральных стартов в регионах, где уделяется «большое внимание развитию массового спорта, здоровому образу жизни».