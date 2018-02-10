Санкт-Петербург, 10 февраля, 2018, 19:23 — ИА Регнум. Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу Saint-Petersburg OPEN, формирующие состав спортивной сборной России, пройдут в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге с 10 по 11 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

Андрей Пронин ИА REGNUM Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу Saint-Petersburg OPEN

Участие в соревнованиях, торжественная церемония открытия которых состоялась 10 февраля в 18:30 мск, примут более 1,5 тыс. спортсменов из двадцати пяти регионов страны. Молодые люди будут соревноваться в четырнадцати различных дисциплинах и категориях данного вида спорта.

Так, 10 февраля танцоры выступят в дисциплинах «Формейшн-микст» юниоры и юниорки, «В класс-микст» юниоры и юниорки, «В класс-микст» юноши и девушки, «М класс-микст» мужчины и женщины, «А класс-микст» мужчины и женщины, «В класс-микст» мужчины и женщины, «Формейшн-микст» мужчины и женщины.

11 февраля за призовые места поборются представители «А класс-микст» юниоры и юниорки, «Буги-вуги» юниоры и юниорки, «Буги-вуги» юноши и девушки, «А класс-микст» юноши и девушки, «Формейшн» женщины, «Формейшн» девушки, «Буги-вуги» мужчины и женщины.

Акробатический рок-н-ролл — род спортивных танцев, сочетающих танцевальные движения под ритмичную музыку с акробатическими или хореографическими элементами.