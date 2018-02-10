Киев, 10 февраля, 2018, 18:43 — ИА Регнум. На Украине фактически завершен процесс декоммунизации. Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в интервью «Радио Свобода».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«У нас произошло переименование населенных пунктов — около тысячи, — говорит Вятрович. — Это почти все. Говорю «почти», потому что после переименования оказались 9 или 10 неочевидных коммунистических названий, тем не менее они подпадают под действие закона о декоммунизации».

Директор Украинского института национальной памяти также добавил, что в стране демонтировали почти все памятники коммунистическим вождям.

«Памятников около 2,5 тыс., — рассказал Вятрович. — (…) Но мы не можем сказать, что это точно все, потому что значительная часть этих памятников просто не находится ни на каких учетах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, процесс декоммунизации на Украине начался сразу после развала СССР, когда Киев начал выстраивать свою «независимость», основывая ее на антисоветской и русофобской пропаганде.

После «Евромайдана» 2013−2014 годов градус ненависти к РФ на Украине вырос в разы. Новые власти Украины начали переименовывать улицы, сносить памятники и избавляться от всего, что так или иначе напоминало в стране о РФ или СССР.

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