Чита, 10 февраля, 2018, 18:25 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства Забайкальского края Михаил Кузьминов и его заместитель Ирина Малакшина, в отношении которых было возбуждено уголовное дело, подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), а также ч. 2 ст. 169 Уголовного кодекса РФ (воспрепятствование предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб). Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

Забайкальскийкрай.рф Михаил Кузьминов

«Следственными органами (…) возбуждено уголовное дело в отношении министра сельского хозяйства Забайкальского края Михаила Кузьминова, а также в отношении его заместителя Ирины Малакшиной», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые превышали свои полномочия при выплате компенсаций сельхозпроизводителям Забайкальского края, выделенных правительством РФ.

Чиновники задержаны, в их домах проведены обыски. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённых преступлений, — говорится в сообщении. — Расследование уголовного дела продолжается».

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