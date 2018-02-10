Африн, Сирия, 10 февраля, 2018, 17:43 — ИА Регнум. 10 февраля в Африне потерпел крушение турецкий вертолет «ATAK», выполнявший полет в рамках операции «Оливковая ветвь». Об этом, как передает агентство Анадолу, сообщает генштаб ВС Турции.

Mike Lehmann Вертолёт «АТАК»

По последним данным, в результате инцидента погибли двое военнослужащих.

«Экспертная комиссия изучает причины произошедшего, — говорится в сообщении. — Выражаем соболезнования семьям и близким погибших».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2018 г. вооруженные силы (ВС) Турции начали операцию «Оливковая ветвь» в Африне, направленную против Отрядов народной самообороны, состоящих преимущественно из сирийских курдов.

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