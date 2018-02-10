Лондон, 10 февраля, 2018, 17:20 — ИА Регнум. 10 февраля на стадионе «Уэммбли» был разыгран матч 27-го тура АПЛ между командами «Тоттенхэм» и «Арсенал». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «шпор».

Catherine Kõrtsmik Харри Кейн

На 49-й минуте таранный форвард сборной Англии Харри Кейн открыл счет, замкнув передачу Бена Дэвиса — 1:0.

Статистика матча («Тоттенхэм"/"Арсенал»)

Удары 16/2

Удары в створ 8/1

Владение 53%/47%

Фолы 11/9

Набрав 52 очка «Тоттенхэм» поднялся на 3-ю строчку. «Арсенал» с 45-ю очками остался на 6-м месте.

Составы на матч:

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Вертонген, Санчес, Дэвис, Сон, Дайер, Алли, Дембеле, Эриксен, Кейн.

«Арсенал»: Чех, Косельни, Монреаль, Мустафи, Беллерин, Уилшир, Джака, Эль-Ненни, Мхитарян, Озил, Обамеянг.

Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.

Предупреждения: Мустафи — 73, Ламела — 79, Дайер — 90+5.

Голы: Кейн 49 — 1:0.