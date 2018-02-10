«Вильярреал» не смог набрать очки в матче с «Алавесом»
Мадрид, 10 февраля, 2018, 16:52 — ИА Регнум. 10 февраля на стадионе «Эль-Мадригал» был разыгран матч 23-го тура испанской Примеры между командами «Вильярреал» и «Алавес». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.
На 39-й минуте бразильский защитник Родриго Эли открыл счет ударом головы после навеса Альфонсо Педраса — 0:1. На 71-й минуте Ибай Гомес удвоил преимущество в счете, замкнув ассиста Йона Гвидетти — 0:2. Через 6 минут форвард сборной Колумбии Карлос Бакка сократил отставание в счете — 1:2.
Статистика матча («Вильярреал"/"Алавес»)
Удары 22/4
Удары в створ 7/3
Владение 67%/33%
Фолы 16/13
Набрав 25 очков «Алавес» поднялся на 15-е место. «Вильярреал» с 37-ю очками остался на 5-й позиции.
Составы на матч:
«Вильярреал»: Асенхо, Марио, Гонслес, Руис, Коста, Форналс, Кастильехо, Тригерос, Фуэго, Бакка, Мартинес.
«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Алексис, Лагуардиа, Эли, Торрес, Педраса, Пинья, Перес, Гвидетти, Эль-Хаддади.
Главный арбитр матча: Даниэль Трухильо.
Предупреждения: Бакка — 18, Лагуардиа — 29, Дуарте — 54, Кастильехо — 63, Гвидетти — 64, Коста — 70, Пачеко — 84, Раба — 90+3.
Голы: Эли 39 — 0:1, Гомес 71 — 0:2, Бакка 77 — 1:2.