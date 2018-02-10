Мадрид, 10 февраля, 2018, 16:52 — ИА Регнум. 10 февраля на стадионе «Эль-Мадригал» был разыгран матч 23-го тура испанской Примеры между командами «Вильярреал» и «Алавес». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.

Catherine Kõrtsmik Харри Кейн

На 39-й минуте бразильский защитник Родриго Эли открыл счет ударом головы после навеса Альфонсо Педраса — 0:1. На 71-й минуте Ибай Гомес удвоил преимущество в счете, замкнув ассиста Йона Гвидетти — 0:2. Через 6 минут форвард сборной Колумбии Карлос Бакка сократил отставание в счете — 1:2.

Статистика матча («Вильярреал"/"Алавес»)

Удары 22/4

Удары в створ 7/3

Владение 67%/33%

Фолы 16/13

Набрав 25 очков «Алавес» поднялся на 15-е место. «Вильярреал» с 37-ю очками остался на 5-й позиции.

Составы на матч:

«Вильярреал»: Асенхо, Марио, Гонслес, Руис, Коста, Форналс, Кастильехо, Тригерос, Фуэго, Бакка, Мартинес.

«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Алексис, Лагуардиа, Эли, Торрес, Педраса, Пинья, Перес, Гвидетти, Эль-Хаддади.

Главный арбитр матча: Даниэль Трухильо.

Предупреждения: Бакка — 18, Лагуардиа — 29, Дуарте — 54, Кастильехо — 63, Гвидетти — 64, Коста — 70, Пачеко — 84, Раба — 90+3.

Голы: Эли 39 — 0:1, Гомес 71 — 0:2, Бакка 77 — 1:2.