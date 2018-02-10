Идлиб, Сирия, 10 февраля, 2018, 16:44 — ИА Регнум. На севере Сирии совершен теракт. Об этом сообщил агентству Анадолу глава Сил гражданской обороны Мустафа Хадж Юсуф.

Jim Gordon После взрыва бомбы

Взрыв прогремел в субботу, 10 февраля, в городе Идлиб. По последним данным, в результате инцидента погибли 7 мирных жителей, еще около 30 получили различные ранения.

«Взрывное устройство было заложено на одном из перекрестков в центре города и приведено в действие в дневные часы», — передает вещатель.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

9 февраля агентство SANA со ссылкой на заявление командования сирийских вооруженных сил сообщило, что армия Сирии полностью очистила от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) территорию провинций Хама и Алеппо.

В тексте заявления указано, что армия Сирии совместно с союзниками освободила от террористов большое число населенных пунктов в сирийских провинциях Хама, Алеппо и Идлиб.

Читайте также: СМИ: Армия Сирии очистила от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всю территорию провинций Хама и Алеппо

А также: SANA: Сирийские ПВО сбили несколько израильских самолетов