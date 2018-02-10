Омск, 10 февраля, 2018, 16:26 — ИА Регнум. В Омской области сегодня, 10 февраля, на старт Всероссийской гонки «Лыжня России» вышли более 7 тысяч человек. Лыжные дистанции покоряли 4250 жителей 15 районов Омской области, а также 3321 житель Омска. Состоялась и так называемая VIP-гонка с участием спортсменов, политиков, бизнесменов и деятелей культуры.

Omskportal.ru «Лыжня России» в Омской области

В областной столице гонка проходила на территории Омского государственного аграрного университета (ОмГАУ).

«В «Лыжне России» состязаются не за призы и звания. Главное — получить заряд бодрости, отличное настроение и пообщаться с друзьями», — сказал присутствовавший на мероприятии первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий Бойко.

В VIP-забеге на 2018 метров среди мужчин первым финишировал глава Горьковского района Андрей Посаженников, а победительницей среди женщин стала медалистка Олимпийских игр в Сочи Яна Романова. На дистанции 10 км среди мужчин второй год подряд одержал победу Ришад Мутагаров (Омск, ЦОП «Авангард»). Победительницей среди женщин стала Надежда Степашкина (Омск, Центр лыжного спорта).

Все участники «Лыжни России» получили в подарок от организаторов шапки на память о забеге. Призёрам соревнований вручили кубки, медали и дипломы от Минспорта РФ.

Добавим, по данным организаторов, Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» является самым масштабным по числу участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. Соревнования проводятся с 1982 года. На старт выходят любители и профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. В Омской области «Лыжня России» проводится с 2005 года. В организации старта принимают участие министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, ОмГАУ им. П.А. Столыпина, а также Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта.

В 2017 году «Лыжню России» в Омской области пришлось перенести из-за морозов. В этом году соревнования прошли точно в срок, погода была комфортной для забега — примерно минус 12 градусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году «Лыжня России-2017» объединила 8 тысяч жителей Омской области.