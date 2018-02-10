Калуга, 10 февраля, 2018, 16:24 — ИА Регнум. Калужские судебные приставы провели рейдовые мероприятия по управляющим компаниям региона, которые являются должникам в пользу организаций топливно-энергетического комплекса. Об этом 10 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

R40.fssprus.ru Судебные приставы за работой

По ее словам, в межрайонном отделе по особым исполнительным производствам находится ряд исполнительных производств в отношении управляющих компаний, которые имеют многомиллионные задолженности за предоставленные энергоресурсы.

Руководство компаний-должников неоднократно предупреждалось о необходимости оплаты долгов, в отношении них составлялись административные протоколы, выносились постановления о взыскании исполнительного сбора. Однако должники не спешили платить по счетам.

«Был наложен арест на имущество управляющих компаний — должников, — сказала Любовь Скакун. — Общая стоимость арестованного имущества оценивается в 37 млн рублей. Если в ближайшее время руководство этих компаний не рассчитается с долгами, данное имущество будет передано на реализацию, а вырученные денежные средства пойдут в счёт погашения текущих задолженностей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, только за 6 месяцев 2017 г. общая сумма взысканных в Калужской области долгов составила 1,265 млрд рублей. В первом полугодии количество произведенных арестов имущества должников по сравнению с первым полугодием 2016 г. увеличилось на 76%. Стоимость арестованного имущества превысила 1,2 млрд рублей.

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