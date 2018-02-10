Калуга, 10 февраля, 2018, 16:19 — ИА Регнум. Следственными Калужской области по материалам, полученным из органов полиции, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Сергій Дмитерчук В школьном спортзале

Как сообщили 10 февраля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СКР по версии следствия, 28 ноября 2017 года на уроке физкультуры в ГКОУ Калужской области «Бетлицкая школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченным возможностями здоровья» учащиеся 5 класса были оставлены без присмотра в помещении спортивного зала.

В отсутствие педагога 11-летний воспитанник забрался на спортивную лестницу и упал с нее, получив переломы позвонков и другие повреждения, которые причинили тяжкий вред его здоровью.

Пострадавшему ребенку была оказана необходимая медицинская помощь, сейчас он продолжает посещать занятия в школе.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на игровой площадке в детском саду в Калужской области ребёнка придавило упавшим щитком с баскетбольным кольцом. Металлическая часть конструкции зацепила лицо ребёнка. Полученные телесные повреждения квалифицировали как травмы средней тяжести. Правоохранители полагают, что происшествие стало следствием ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами детского сада.

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