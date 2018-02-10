Калуга, 10 февраля, 2018, 16:13 — ИА Регнум. В Калуге, по заверениям представителей компаний-застройщиков, строительство домов по улице Маяковского и бульвару Моторостроителей планируется завершить в I квартале 2018 года. Также, в первой половине 2018 года ожидается завершение строительства 22-х этажного дома по улице Пухова, сообщает 10 февраля пресс-служба регионального правительства.

Пресс-служба правительства Калужской области Новый дом в Калуге в ожидании дольщиков

Кроме того, до конца 2018 года планируется в областном центре введение в эксплуатацию домов №18 по улице Дружба и №11 по улице Майская.

Застройщиками проблемных домов являются ООО «Новградстрой», ООО «Калуга-Лидер», Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области, ООО «СМУ-3, ООО «Терраинвест».

По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Егора Виркова, завершение строительства данных многоквартирных домов находится на постоянном контроле правительства региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в калужском региональном реестре проблемных объектов находятся 17 домов. От недобросовестных действий застройщиков пострадали 232 человека.

По мнению губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, перед выдачей разрешения на строительство необходимо подробно анализировать состояние дел у того или иного потенциального застройщика и не выдавать такое разрешение тем из них, кто не вызывает доверия.

Напомним, в Калуге расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирного жилого дом. Правоохранители подозревают руководство ООО «Комфорт Строй» в присвоении 100 млн рублей, собранных с «дольщиков» в период с января 2014 года по декабрь 2015 года.

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