Красноярск, 10 февраля, 2018, 16:02 — ИА Регнум. По факту ДТП с восемью погибшими в Дзержинском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Об этом сообщает главное управление МВД России по региону.

24.mchs.gov.ru На месте ДТП

«Следственно-оперативная группа (…) продолжает устанавливать причины и обстоятельства аварии, — говорится в сообщении. — Также на месте происшествия работают сотрудники МЧС».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Красноярском крае минивэн Honda столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ». По последним данным, в результате ДТП погибли 8 человек.

Трагедия произошла на 70 км трассы «Канск-Тасеево-Устье».

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