Чита, 10 февраля, 2018, 15:25 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении министра сельского хозяйства Забайкальского края Михаила Кузьминова, а также его заместителя по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Забайкальскому краю.

Забайкальскийкрай.рф Михаил Кузьминов

Сообщается, что уголовное дело возбуждено в отношении министра сельского хозяйства Забайкальского края Михаила Кузьминова, а также в отношении его заместителя Ирины Малакшиной.

По версии следствия, чиновники превысили свои должностные полномочия при выплате субсидий, выделенных правительством Российской Федерации и предназначенных для компенсации ущерба сельхозпроизводителям Забайкальского края от чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году.

Оказалось, что чиновники вводили в заблуждение получателей этих субсидий, незаконно требуя от них выполнения ряда условий.

Следователи совместно с сотрудниками полиции сегодня задержали Кузьминова и Малакшину. В их домах произведены обыски.