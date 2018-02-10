Калининград, 10 февраля, 2018, 15:22 — ИА Регнум. В Калининградской области найдено письмо на имя французского солдата Раймона Лесажа, который содержался в нацистском лагере для военнопленных «Шталаг I-B».

Стоп-кадр vesti-kaliningrad.ru Фрагмент письма французскому солдату

Послание, пролежавшее под полом 75 лет, нашел житель города Гусев Калининградской области Евгений Струков. Мужчина рассказал, что наткнулся на клочок бумаги, когда ремонтировал хутор у посёлка Чистые пруды.

«Текст написан простым карандашом, поэтому хорошо сохранился. Письмо написано на французском языке аккуратным, женским почерком. Датировано зимой 1943 года», — цитируют Струкова «Вести-Калининград».

Текст письма пока не переведен, но семья уже связалась с посольством России в Париже.

ИА REGNUM уточняет, что «Шталаг I-B», построенный немецкими захватчиками у города Хоенштан (ныне это польский город Ольштынек), был освобождён Красной армией 21 января 1945 года. До сих пор в поле, где размещался лагерь, местные жители находят куски колючей проволоки, пуговицы, монеты разных стран, в том числе советские копейки.

По одной из версий, французский военнопленный Лесаж мог быть направлен из шталага в Толльмингкемен (ныне Чистые пруды Калининградской области) на принудительные работы.

Напомним, в немецком лагере «Шталаг I-B» содержалось до 400 тысяч военнопленных из Советского Союза, Польши, Италии, Франции, Бельгии, Голландии. За годы войны там погибло 55 тысяч человек, из них более 50 тысяч — советские военнопленные.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что несколько лет назад в Калининграде было обнаружено письменное послание, оставленное безымянным советским военнопленным на стенке немецкого шкафа.

На стенке также карандашом было написано (орфография сохранена): «Руские в.-пленные привезены гор. Конизберг 19/18 1943».