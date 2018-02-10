Тель-Авив, Израиль, 10 февраля, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Власти Израиля закрыли значительную часть своего воздушного пространства. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщают местные СМИ со ссылкой на Управление аэропортов Израиля.

U.S. Air Force ВВС Израиля

Сообщается, что международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве работает нормально, однако несколько рейсов пришлось задержать на 10−15 минут.

При этом все воздушное пространство Израиля к северу от Шфаима закрыто для полетов гражданской авиации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня на сирийско-израильской границе произошел инцидент, приведший к эскалации напряженности между Израилем с одной стороны и Сирией с Ираном с другой стороны.

Утром 10 февраля армия обороны Израиля сбила беспилотный летательный аппарат Исламской Республики Иран, запущенный с территории Сирии. Также сообщалось, что ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по сирийским расчетам ПВО и военным объектам Ирана на сирийской территории.

Сирийское командование активировало систему ПВО, в результате чего был сбит как минимум один боевой самолет ВВС Израиля.

Официальный Тель-Авив поспешил заявить, что не стремится к эскалации напряженности с Сирией на фоне инцидента с иранским БПЛА.