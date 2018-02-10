Израиль срочно закрыл большую часть своего воздушного пространства
Тель-Авив, Израиль, 10 февраля, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Власти Израиля закрыли значительную часть своего воздушного пространства. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщают местные СМИ со ссылкой на Управление аэропортов Израиля.
Сообщается, что международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве работает нормально, однако несколько рейсов пришлось задержать на 10−15 минут.
При этом все воздушное пространство Израиля к северу от Шфаима закрыто для полетов гражданской авиации.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня на сирийско-израильской границе произошел инцидент, приведший к эскалации напряженности между Израилем с одной стороны и Сирией с Ираном с другой стороны.
Утром 10 февраля армия обороны Израиля сбила беспилотный летательный аппарат Исламской Республики Иран, запущенный с территории Сирии. Также сообщалось, что ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по сирийским расчетам ПВО и военным объектам Ирана на сирийской территории.
Сирийское командование активировало систему ПВО, в результате чего был сбит как минимум один боевой самолет ВВС Израиля.
Официальный Тель-Авив поспешил заявить, что не стремится к эскалации напряженности с Сирией на фоне инцидента с иранским БПЛА.