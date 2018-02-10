Оренбург, 10 февраля, 2018, 15:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области 10 февраля медицинский десант областной клинической больницы и медуниверситета работал в Адамовском районе, который является одним из самых отдаленных и населенных муниципальных образований Оренбуржье. По оперативным данным, осмотрено и проконсультировано более 130 детей. Из них на дообследование в Оренбург направлены 47 детей, а на лечение в больницах областного центра — восемь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

Minzdrav.orb.ru На приёме у врача

Стоит отметить, что проект «Здоровье — детям. Шаг навстречу», когда высококвалифицированные медики выезжают для консультации детей в отдаленные территории, реализуется в рамках рамках Десятилетия детства, объявленного президентом России. Федеральный проект «Здоровье детям» в Оренбуржье приобрел статус регионального и выстроен с учетом специфики области.

По словам главврача Оренбургской областной клинической больницы Елены Кулагиной, проект стартовал в сентябре 2017 года. Первым районом, который посетил меддесант, стал Асекеевский район.

Задача, поставленная перед врачами, заключается в том, чтобы сделать специализированную помощь доступнее для глубинки. Родители обращали особое внимание на долгую дорогу в Оренбург (расстояние от Адамовки — около 440 км — ИА REGNUM ), и сегодня была предоставлена возможность получить медпомощь на месте.

В целом с сентября 2017 года проведено восемь выездов, консультацию получили более 800 детей и около 85 детей по итогам направлены в стационар в клиники, которые расположены в Оренбурге. Наиболее востребованными специалистами в районах являются кардиолог, невролог, эндокринолог.

Каждый район составляет предварительную заявку, где указывает тех специалистов, в консультации которых нуждаются местные дети. Так, в Адамовском районе 10 февраля работали шесть врачей (эндокринолог, невролог, пульмонодог, аллерголог, гастроэнтеролог, кардиолог) и медицинский психолог.

Медики едут туда, где они очень нужны. Например, в консультации врача-иммунолога нуждался годовалый малыш, получивший тяжелое осложнение на нервную систему после перенесенного инфекционного заболевания. Для согласования тактики лечения детям, страдающим сложной неврологической патологией, нужна была помощь квалифицированного невролога.

Привезенное в отдаленный район медоборудование позволило выявить у годовалого малыша патологию. Родителям выдали направление на лечение ребенка в областной больнице и рекомендовали не откладывать время, а в эксренном порядке уже 11 февраля приехать в учреждение здравоохранения.

Как отметила министр здравоохранения Оренбургской области Галина Зольникова, дети сельских территорий нуждаются в особом внимании — есть затруднения в диспансеризации, нехватка узких детских специалистов. Необходимы новые формы обслуживания, так что оренбургский региональный проект очень своевременный. Его цель — приближение специализированной медицинской помощи сельским детям, снижение детской заболеваемости.

Другая, не менее актуальная задача — формирование психологического благополучия, устойчивой способности противостоять вредным привычкам, мотивации на здоровый образ жизни. Приоритет отдан удаленным районам, где есть недостаток врачей, имеются неутешительные результаты диспансеризации, показатели детской заболеваемости.

Медики для удобства жителей выезды проводят в субботние дни и закрывают глаза на то, что выполняют работу в день, который должен быть для них выходным, потому что в глубинке их ждут дети со сложным течением болезни и неуточненными диагнозами.

Добавим, что в отдаленных районах работают и специалисты Центра семейной психотерапии, министерство образования области. Как подчеркнули в региональном минздраве, работа медицинских психологов в составе медицинского десанта также проводится с сентября 2017 года. Программа психологической помощи запущена не после тревожных ЧП, а с тем, чтобы сработать на их предупреждение и во избежание разрушительных конфликтов.