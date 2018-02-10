Новосибирская область, 10 февраля, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Жители Новосибирской области присоединились к самым массовым Всероссийским лыжным соревнованиям «Лыжня России-2018». Только в городе Новосибирске сегодня, 10 февраля, на лыжи встали более трёх тысяч человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kristy2906 Лыжня

Напомним, что сегодня, 10 февраля, в стране проходит 36-я открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России— 2018».Она считается самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием. В 2018 году к акции присоединились 73 региона России.

В Новосибирской области лыжная гонка проходила в 11 районах. На лыжи встали как профессиональные спортсмены, так и любители этого зимнего вида спорта — самых разных возрастов. Многие приходили семьями.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Травников также принял участие в мероприятии. Старт соревнованиям он дал на лыжной базе Института ядерной физики СО РАН имени Владимира Пелеганчука и Алика Тульского в Академгородке.

«Добрый день уважаемые новосибирцы, любители лыжного спорта! Моё выступление будет кратким как выстрел стартового пистолета — всех с праздником, с днём «Лыжни России-2018». Тем, кто пришёл показать свою спортивную форму, активно отдохнуть — здоровья, настроения, улыбок!», — сказал Травников в своей приветственной речи.

Впрочем, Андрей Травников не только поприветствовал лыжников, но и сам участвовал в VIP — забеге на 2018 метров и пришёл шестым.

Первым в VIP-забеге финишировал чемпион мира по биатлону, Заслуженный мастер спорта СССР, постоянный участник всероссийской лыжной гонки Александр Тропников.

«Лыжи это то, чем я занимался большую часть прожитых лет. Результаты, конечно, не те — запал есть, а возможностей уже меньше. Я с 2003 года участвую в «Лыжне России», а сын у меня в три года прошел 5-километровую дистанцию. Для нас это было шоком, для него это было легким потрясением», — поделился с порталом «Все новости Новосибирской области» своими впечатлениями Тропников.

Принять участие в соревнованиях ранее планировал и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, но на «Лыжню России — 2018» он пришёл без лыж и наблюдал за гонками в качестве зрителя.

Всего же были организованы заезды на три дистанции: 5 км для девушек и юношей 2000 г. р. и младше; 10 км для женщин и мужчин 1999 г. р. и старше; 2018 м — VIP-забег.

Накануне гонки руководитель департамента физической культуры и спорта области Сергей Ахапов отмечал, что участие на разных площадках примут до 12 тысяч жителей региона.

А начальник управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Алексей Толоконский говорил, что власти постарались сделать из этих спортивных соревнований праздник с развлечениями для детей и взрослых, полевой кухней и различными мероприятиями и конкурсами.

«Лыжня России» проводится с 1982 года и ежегодно собирает на массовый зимний забег тысячи участников: как любителей, так и профессиональных спортсменов.