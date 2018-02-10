Екатеринбург, 10 февраля, 2018, 14:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге депутаты городской думы и общественники провели митинг против сноса недостроенной телебашни. В мероприятии приняли участие более 100 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев Горожане требуют сохранить телебашню

Мероприятие прошло возле КРК «Уралец» на аллее по улице Большакова. По мнению участников митинга, недостроенная телебашня в Екатеринбурге стала символом города и должна быть сохранена. Также в ходе акции был продолжен сбор подписей в защиту «самого высокого долгостроя», которые впоследствии будут переданы президенту России.

Андрей Алексеев Митинг против сноса телебашни в Екатеринбурге

Отметим, что с начала 2018 года ведутся активные работы по сносу недостроенной телевизионной башни, который будет осуществлён до начала игр ЧМ-2018 по футболу.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство телебашни началось в 1983 году. Её проектная высота — 361 метр. До 1991 года было возведено 220 метров, а после развала СССР стройку заморозили. В Екатеринбурге объект стали называть как «самый высокий долгострой».

Андрей Алексеев Недостроенная телебашня в Екатеринбурге

В 2013 году началась процедура передачи недостроенной телебашни из федеральной собственности в региональную, а также был объявлен конкурс проектов по использованию объекта. Так архитекторами и специалистами предлагалось сделать из высотки сухопутный маяк, использовать башню для канатной дороги, устроить в здании бизнес-офисы, спортивный и научно-просветительский центры, аттракционы, высотный кинотеатр и даже установить храм.

Но в 2017 году планы поменялись, и телебашня и прилегающая к ней территория были выставлены на торги. В итоге объект перешёл в собственность АО «Ледовая арена», 60% акций которого принадлежат структурам Уральского горно-металлургического комбината (УГМК), а остальные 40% правительству Свердловской области. Осенью 2017 года руководство УГМК заявило о том, что намерено снести телебашню и построить на её месте спортивную ледовую арену.

Однако у данной идеи появились активные противники, которые считают снос телебашни небезопасным для окружающих зданий и сооружений, а также считают, что объект надо соранить, придав ему новый функционал. Так архитекторы направили региональным властям и руководству УГМК письмо, в котором предложили варианты сохранения телебашни, а общественники начали сбор подписей.