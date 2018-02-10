В Екатеринбурге провели митинг против сноса недостроенной телебашни
Екатеринбург, 10 февраля, 2018, 14:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге депутаты городской думы и общественники провели митинг против сноса недостроенной телебашни. В мероприятии приняли участие более 100 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Мероприятие прошло возле КРК «Уралец» на аллее по улице Большакова. По мнению участников митинга, недостроенная телебашня в Екатеринбурге стала символом города и должна быть сохранена. Также в ходе акции был продолжен сбор подписей в защиту «самого высокого долгостроя», которые впоследствии будут переданы президенту России.
Отметим, что с начала 2018 года ведутся активные работы по сносу недостроенной телевизионной башни, который будет осуществлён до начала игр ЧМ-2018 по футболу.
Как сообщало ИА REGNUM, строительство телебашни началось в 1983 году. Её проектная высота — 361 метр. До 1991 года было возведено 220 метров, а после развала СССР стройку заморозили. В Екатеринбурге объект стали называть как «самый высокий долгострой».
В 2013 году началась процедура передачи недостроенной телебашни из федеральной собственности в региональную, а также был объявлен конкурс проектов по использованию объекта. Так архитекторами и специалистами предлагалось сделать из высотки сухопутный маяк, использовать башню для канатной дороги, устроить в здании бизнес-офисы, спортивный и научно-просветительский центры, аттракционы, высотный кинотеатр и даже установить храм.
Но в 2017 году планы поменялись, и телебашня и прилегающая к ней территория были выставлены на торги. В итоге объект перешёл в собственность АО «Ледовая арена», 60% акций которого принадлежат структурам Уральского горно-металлургического комбината (УГМК), а остальные 40% правительству Свердловской области. Осенью 2017 года руководство УГМК заявило о том, что намерено снести телебашню и построить на её месте спортивную ледовую арену.
Однако у данной идеи появились активные противники, которые считают снос телебашни небезопасным для окружающих зданий и сооружений, а также считают, что объект надо соранить, придав ему новый функционал. Так архитекторы направили региональным властям и руководству УГМК письмо, в котором предложили варианты сохранения телебашни, а общественники начали сбор подписей.