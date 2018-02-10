Псков, 10 февраля, 2018, 14:19 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 10 февраля, состоялась торжественная церемония передачи боевого знамени 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, новым командиром соединения ВДВ стал полковник Игорь Каплий.

Pskov.ru Передача боевого знамени

С назначением на должность его поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он также поблагодарил генерал-майора Алексея Наумца, который командовал 76-й дивизией последние пять лет, за конструктивное и эффективное взаимодействие, пожелал ему успехов на новом месте службы и вручил Почётную грамоту администрации Псковской области. Указом президента РФ Алексей Наумец назначен заместителем начальника штаба ВДВ России.

Боевое знамя дивизии Игорь Каплий получил из рук первого заместителя командующего Воздушно-десантными войсками — начальника штаба ВДВ Николая Игнатова.

В свою очередь Игорь Каплий поблагодарил руководство российской армией за оказанное доверие.

«Результаты, достигнутые в выполнении учебно-боевых и боевых задач, позволят нам сообща стать надежным щитом для защиты нашей Родины и при необходимости карающим мечом для всех врагов нашего великого государства», — подчеркнул он.

Игорь Каплий родился 20 июля 1970 года в городе Купянск Харьковской области. В 1991 году окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище имени Октябрьской революции, а через 12 лет — Михайловский военный артиллерийский университет. Был командиром самоходно-артиллерийского взвода — старшим офицером на батарее артиллерийского полка гвардейской Воздушно-десантной дивизии Туркестанского военного округа. До нынешнего назначения занимал должность начальника боевой подготовки ВДВ.

Награжден орденами Мужества и «За военные заслуги», имеет пять медалей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 76-я дивизия была сформирована 1 сентября 1939 года. Это старейшее из ныне существующих соединение ВДВ ВС России. Базой для развертывания дивизии послужил 221-й Черноморский стрелковый полк 74-й Таманской стрелковой дивизии. В годы Великой Отечественной войны боевой путь дивизии связан с обороной городов, которые впоследствии стали городами-героями: Одессы, Севастополя, Керчи, Сталинграда. Пройдя через Курскую дугу, форсирование Днепра, а также бои в Белоруссии, дивизия закончила войну в Германии. За время существования воины-десантники принимали участие во многих боевых операциях: в Косово в 1999—2001 годах, в обеих чеченских войнах в 1994—1996 и 1999−2007 годах, а также в операции по принуждению Грузии к миру. С 2006 года дивизия перепрофилирована в десантно-штурмовую. В августе 2014 года президент России подписал Указ о награждении 76-й десантно-штурмовой дивизии орденом Суворова.