Мурманск, 10 февраля, 2018, 14:06 — ИА Регнум. По новым правилам в январе отработала Мурманская таможня и можно подвести первые итоги.

Tamozhnya-info.ru Таможня

Треть деклараций на внешнеторговые грузы проходят в Мурманской таможне регистрацию и выпуск в автоматическом режиме. Машина принимает решение за 5−7 минут.

За первый месяц работы в условиях действия нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, вступившего в действие с 1 января 2018 года, Мурманской таможней оформлено 398 таможенных деклараций, из которых 129 прошли авторегистрацию и по 17 декларациям состоялся автовыпуск, то есть без участия таможенного инспектора.

За тот же период с начала года в регионе деятельности Мурманской таможни оформление прошли более 632,4 тысяч тонн экспортно-импортных грузов. В государственный бюджет таможенным органом перечислено более 289 миллионов рублей.

Единый кодекс Евразийского экономического союза ратифицирован всеми странами-участницами. И существенно облегчена процедура для бизнеса пяти государств: России, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Армении. Правила прохождения таможни теперь полностью совпадают.

Участие специалистов в таможенной процедуре новый кодекс сводит к минимуму. Декларировать товар теперь можно электронным способом, сам выпуск в большинстве случаев — автоматический. Всю процедуру таможенники должны успеть выполнить за 4 часа, раньше этот срок составлял сутки.