Тель-Авив, Израиль, 10 февраля, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Власти Израиля поспешили заявить, что не стремятся к эскалации на фоне ситуации со сбитым иранским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба израильской армии со ссылкой на бригадного генерала Ронена Манлиса.

Israel Defense Forces Израильская армия

«Сирийцы и иранцы играют с огнём. Мы готовы взыскать высокую плату с каждого, кто действует против нас, но мы не стремимся к эскалации», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня утром в районе сирийско-израильской границы имел место инцидент, приведший к обмену ударами между армиями Израиля с одной стороны и армиями Сирии и Ирана с другой.

Сперва армия обороны Израиля сообщила, что сбила беспилотный летательный аппарат Исламской Республики Иран, который якобы вторгся в израильское воздушное пространство. Кроме того, израильские ВВС нанесли удары по позициям войск Ирана на территории Сирии.

В ходе этих ударов сирийским системам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить один израильский боевой самолет. Летчик успел катапультироваться.

После этого израильские ВВС нанесли удары по 12 целям на территории Сирии, среди которых расчеты сирийской ПВО и военные объекты Ирана на территории Сирии. При этом сирийское телевидение сообщило, что атака израильских ВВС в небе над Дамаском была отбита.