Степанакерт, 10 февраля, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шефер (США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшик сегодня, 10 февраля, посещением Степанакерта завершили региональный визит.

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Посредники провели встречи с министром обороны, а также президентом Нагорно-Карабахской Республики.

Как сообщает пресс-служба главы республики, на встрече с президентом НКР Бако Саакяном были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования нагорно-карабахского конфликта и ситуации на границе между Нагорным Карабахом и Азербайджаном.

«Президент Республики Арцах вновь подтвердил приверженность официального Степанакерта мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ, подчеркнув необходимость восстановления полноценного переговорного формата и участия Арцаха во всех этапах урегулирования конфликта», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 8−9 февраля посредники провели встречи в Ереване, а 6−7 февраля в Баку. Ожидается, что по итогам визита сопредседатели выступят с заявлением.

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