Тель-Авив, Израиль, 10 февраля, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по 12 целям на территории Сирийской Арабской Республики в ходе очередного авианалета. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

Alexas_Fotos Сирия в огне

Сообщается, что израильские ВВС нанесли удары по 12 объектам на территории Сирии. Были атакованы в том числе три батареи ПВО Сирии, а также четыре объекта «иранского военного присутствия» в Сирии.

Уточняется, что авианалет сопровождался массированным огнем с земли, в результате чего были активированы системы воздушной тревоги на севере Израиля.

Напомним, ранее сирийское телевидение сообщило, что системы ПВО Сирии отразили очередной авианалет израильских ВВС в небе над Дамаском.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередное обострение ситуации в регионе Ближнего Востока произошло сегодня утром. Сперва израильская армия сообщила, что сбила иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии, а также нанесли удары по иранской базе на сирийской территории.

Затем стало известно, что во время налета на иранскую базу системы ПВО Сирии сбили израильский боевой самолет. Летчик успел катапультироваться. После этого сирийские власти сообщили, что отразили ещё одну атаку израильских ВВС в небе над Дамаском.