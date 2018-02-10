Киев, 10 февраля, 2018, 12:19 — ИА Регнум. На Украине политики и эксперты активно обсуждают будущее «минского» и «нормандского форматов» переговоров по Донбассу. Напомним, ранее, 9 февраля, замглавы МИД России Григорий Карасин выступил против участия США в «нормандском формате» переговоров.

Kremlin.ru Минские соглашения

При этом пресс-служба Елисейского дворца проинформировала, что сегодня президенты Франции Эммануэль Макрон и России Владимир Путин обсудили ситуацию на Донбассе и реализацию минских соглашений. Как отметил Макрон, «Минск» зашел в тупик».

По его словам, кризис на Донбассе усугубился, а реализация договоренностей, достигнутых в Минске, зашла в тупик. В связи с этим Макрон подчеркнул необходимость «принятия конкретных мер по разрешению ситуации и облегчению страданий народа, консолидации прекращения огня и немедленного осуществления гуманитарных мер, предложенных Францией и Германией».

В свою очередь политический эксперт Тарас Стецькив отметил, что минскими соглашениями Россия пытается «впихнуть Донбасс на своих условиях Украине».

Kremlin.ru Минские соглашения

Он предложил украинскому руководству проявить инициативу «в связи с принятием закона о реинтеграции Донбасса, который фактически отрицает минские соглашения, потому что на оккупированных территориях выборы невозможно проводить».

«Нужно переформатировать минский процесс, сведя его исключительно к обмену заложниками и решению вопросов деэскалации и отвода техники. И Франции стало понятно, что минский процесс зашел в глухой угол. Он давно зашел в глухой угол. Но долгое время придерживались мантры, что альтернативы ему нет. Когда все поймут, что минский процесс — это глухой угол, тогда все стороны будут вынуждены надавить на Россию. Она окажется в изоляции. Нужно заставить её изменить минский формат на другой переговорный формат, более выгодный Украине. Украине навязали минский формат. Это не план Порошенко, это — план Путина. Эта «минская петля» висит у нас на шее и не дает нам дышать. Из нее надо выскочить. Если уже Макрон говорит о том, что минский формат зашел в тупик, я бы за это ухватился», — сказал Стецькив в эфире «112 Украина».

«Кто-то должен взять на себя лидерство и признать, что минский формат — это глупость, которая ничего не дала. Лучше, чтобы это была Украина. Она должна сказать: «Минский процесс нужно похоронить, мы выходим из него»… Сейчас надо предложить другой международный процесс, другой механизм, который приведет к деэскалации. Это вопрос дипломатии. Он должен быть подкреплен военной силой и реформами в Украине… Украина должна говорить то, что выгодно её национальным интересам. Это может не нравиться Волкеру и Меркель», — добавил Стецькив.

Wikimedia.org Алексей Гончаренко

При этом депутат, член фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко считает, что руководство Украины может проводить встречи с высокопоставленными чиновниками России, если они приведут к урегулированию войны.

«Я за результат. Если для результата нужно встретиться с Лавровым, пусть будет Лавров. Если бы был Чубайс или Сурков, можно и с ними встретиться. Если бы это дало результат… Есть что обговорить в рамках «нормандского формата» — выполнение минских соглашений, отвод войск и окончательное освобождение наших заложников, миротворцы. Перечень вопросов чрезвычайно большой», — сказал Гончаренко в кулуарах Рады.

Кроме того, директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что участие США в «нормандском» или «минском формате» не выгодно Украине.

«Тут нет никакой сенсации. Украина тоже, насколько мне известно, не хочет участия США в «нормандском формате». Для нас США более важны как союзник, чем посредник в мирном процессе… Чем больше посредников, тем больше плата за товар. Также и в мирном процессе. Количество посредников не приближает к разрешению того или иного конфликта, а скорее его осложняет. Что нас не устраивает в переговорах США? То, что переговоры идут напрямую с Россией. Очень хорошо, что Волкер информирует нас, и перед каждым раундом переговоров с Сурковым он приезжает в Киев и встречается с нашими политиками и дипломатами, а потом едет на переговоры. Это устраивает россиян. Они напрямую ведут переговоры с американцами. У них есть переговорная площадка в виде Минска и «нормандского формата»… А мы в этом формате принимаем опосредованное участие», — добавил Фесенко.

Как сообщалось, ранее отвечая на вопрос о целесообразности подключать американскую сторону к «нормандскому формату», Карасин сказал: «Смена форматов ни к чему не приведет». «К сожалению, пока украинская власть хочет решить все свои проблемы чужими руками. Это путь, ведущий в никуда, и он заранее обречен на провал. Но канал российско-американского взаимодействия «Сурков-Волкер» работает. Будем надеяться, что он принесет какие-то новые веяния и позитивно повлияет на общую атмосферу в кризисе», — рассказал Карасин.

Напомним, 8 февраля председатель Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что представители Украины, России, Франции и Германии обсудят конфликт в Донбассе в «нормандском формате» во время Мюнхенской конференции. Она пройдет в Германии на следующей неделе.