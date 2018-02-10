Сотни миллионов долгов и исход солдатских матерей – Ямал за неделю
Салехард, 10 февраля, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Минувшая неделя (с 5 по 10 февраля) вскрыла на Ямале старые язвы — невыплаты зарплат, коррупция и разгром общественников. В целом в автономном округе социальных потрясений и скандалов ни одно из событий не вызвало, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Вахтовикам опять не платят
По данным департамента занятости населения, на Ямале почти 14 тыс. вакансий. На одного безработного приходится шесть вакансий. На предприятиях топливно-энергетического комплекса нужны водители, повара, электрогазосварщики, электромонтажники, слесари, инженеры. Острая нехватка врачей и среднего медицинского персонала наблюдается по всему автономному округу.
Тем временем, как заявил первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников, в ЯНАО с начала года долги по зарплате составляют около 300 млн рублей. Хотя, по данным Росстата на 1 декабря 2017 года, задолженность по зарплате в ЯНАО отсутствовала. Без зарплаты остались 7,5 тысячи человек. В список должников попали новые предприятия. К примеру, ЗАО «Северэлектросетьстрой» из Нового Уренгоя должно своим 104 сотрудникам более 18 млн рублей 104 работникам; ООО «Строительная инвестиционная компания» из Лабытнанги должно 25 сотрудникам шести миллионов рублей. Задержки зарплат наблюдаются на предприятиях города Ноябрьска ЗАО «Сапфир — Пром», ООО «Ямал Энергомонтаж Плюс» и ПК «Градиент». Невыплаты руководители предприятий поясняют дебиторской задолженностью — с ними тоже не расплатились.
Миллион за закрытые глаза
Приговором недели стал вердикт, вынесенный судом города Муравленко бывшему начальнику отдела супервайзинга филиала АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Виталию Ц. за коммерческий подкуп в особо крупном размере. Вердикт интересен тем, что по данной статье сейчас обвиняется гендиректор АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павел К., содержащийся ныне под стражей.
Виктор Ц. получал деньги за то, что не проверял подрядчиков, установил суд. Деньги за «попустительство», в общей сумме более миллиона рублей, переводились на банковскую карту двоюродного брата осужденного супервайзера. Суд приговорил Виктора Ц. к шести годам лишения свободы с отсрочкой на четыре года и к штрафу в 8 млн рублей.
«Солдатских матерей» лишили статуса
Без помощи комитета солдатских матерей могут оказаться ямальские срочники. У «Комитета солдатских матерей ЯНАО», который базируется в городе Ноябрьске, отобрали помещение. Неблагоустроенное, с голыми стенами, с неработающей сантехникой и электропроводкой помещение по улице Изыскателей данной организации власти Ноябрьска предоставили на безвозмездной основе еще в 2010 году, сообщает «ЯмалPRO». Солдатские матери на собственные деньги ликвидировали разруху. А в декабре 2017 года она они получили уведомление очистить помещение, так как общественная организация исключена из Единого государственного реестра юридических лиц якобы из-за несданного отчета о деятельности за 2016 год.
Теперь организация освободила помещение. Документация передана в городской архив. Будут ли женщины продолжать борьбу за цивилизованное несение службы их сыновьями? Сейчас они пытаются восстановить организацию в госреестре и ведут так сказать «подпольную» деятельность.