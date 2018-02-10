Салехард, 10 февраля, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Минувшая неделя (с 5 по 10 февраля) вскрыла на Ямале старые язвы — невыплаты зарплат, коррупция и разгром общественников. В целом в автономном округе социальных потрясений и скандалов ни одно из событий не вызвало, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Вахтовикам опять не платят

По данным департамента занятости населения, на Ямале почти 14 тыс. вакансий. На одного безработного приходится шесть вакансий. На предприятиях топливно-энергетического комплекса нужны водители, повара, электрогазосварщики, электромонтажники, слесари, инженеры. Острая нехватка врачей и среднего медицинского персонала наблюдается по всему автономному округу.

Тем временем, как заявил первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников, в ЯНАО с начала года долги по зарплате составляют около 300 млн рублей. Хотя, по данным Росстата на 1 декабря 2017 года, задолженность по зарплате в ЯНАО отсутствовала. Без зарплаты остались 7,5 тысячи человек. В список должников попали новые предприятия. К примеру, ЗАО «Северэлектросетьстрой» из Нового Уренгоя должно своим 104 сотрудникам более 18 млн рублей 104 работникам; ООО «Строительная инвестиционная компания» из Лабытнанги должно 25 сотрудникам шести миллионов рублей. Задержки зарплат наблюдаются на предприятиях города Ноябрьска ЗАО «Сапфир — Пром», ООО «Ямал Энергомонтаж Плюс» и ПК «Градиент». Невыплаты руководители предприятий поясняют дебиторской задолженностью — с ними тоже не расплатились.

Evgeny Деньги

Миллион за закрытые глаза

Приговором недели стал вердикт, вынесенный судом города Муравленко бывшему начальнику отдела супервайзинга филиала АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Виталию Ц. за коммерческий подкуп в особо крупном размере. Вердикт интересен тем, что по данной статье сейчас обвиняется гендиректор АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павел К., содержащийся ныне под стражей.

Виктор Ц. получал деньги за то, что не проверял подрядчиков, установил суд. Деньги за «попустительство», в общей сумме более миллиона рублей, переводились на банковскую карту двоюродного брата осужденного супервайзера. Суд приговорил Виктора Ц. к шести годам лишения свободы с отсрочкой на четыре года и к штрафу в 8 млн рублей.

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«Солдатских матерей» лишили статуса

Без помощи комитета солдатских матерей могут оказаться ямальские срочники. У «Комитета солдатских матерей ЯНАО», который базируется в городе Ноябрьске, отобрали помещение. Неблагоустроенное, с голыми стенами, с неработающей сантехникой и электропроводкой помещение по улице Изыскателей данной организации власти Ноябрьска предоставили на безвозмездной основе еще в 2010 году, сообщает «ЯмалPRO». Солдатские матери на собственные деньги ликвидировали разруху. А в декабре 2017 года она они получили уведомление очистить помещение, так как общественная организация исключена из Единого государственного реестра юридических лиц якобы из-за несданного отчета о деятельности за 2016 год.

Теперь организация освободила помещение. Документация передана в городской архив. Будут ли женщины продолжать борьбу за цивилизованное несение службы их сыновьями? Сейчас они пытаются восстановить организацию в госреестре и ведут так сказать «подпольную» деятельность.