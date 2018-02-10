Москва, 10 февраля, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел России с Днём дипломатического работника. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 10 февраля, на официальном сайте президента России.

Kremlin.ru Президент России В.В.Путин

В поздравительной телеграмме Путин напомнил, что в многовековой истории российской дипломатии немало блестящих побед и славных имён, которыми по праву гордится страна.

«И сегодня, опираясь на добрые традиции прошлого, сотрудники Министерства иностранных дел достойно отстаивают национальные интересы», — пишет российский лидер.

В текущий период международная обстановка складывается весьма непросто, но несмотря на очевидные трудности, российские дипломаты очень много делают для того, чтобы обеспечить благоприятные внешнеполитические условия для устойчивого социально-экономического развития России, а также активно защищают права граждан России за рубежом.

Перед Министерством иностранных дел России стоят весьма масштабные задачи, связанные с выстраиванием по-настоящему равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми зарубежными партнёрами.

«По-прежнему в числе приоритетов — отстаивание ключевой роли ООН в мировых делах, консолидация международного сообщества в борьбе с угрозой терроризма, укрепление основ стратегической стабильности и режимов нераспространения оружия массового уничтожения», — напомнил Путин.

Президент рассчитывает, что российские дипломаты и впредь будут трудиться творчески с полной отдачей.

«Залогом ваших успехов, несомненно, служит оказываемая внешнеполитическому курсу широкая поддержка со стороны российского общества», — уверен российский лидер.