Сеул, 10 февраля, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина посетить Северную Корею с официальным визитом. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает AFP со ссылкой на южнокорейские власти.

Rusjev.net Руководитель КНДР Ким Чен Ын

Сообщается, что в ходе переговоров президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с северокорейской делегацией в Сеуле, сестра Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон, которая входила в состав делегации, передала южнокорейскому лидеру приглашение от своего брата посетить Пхеньян с официальным визитом.

Подчеркивается, что Ким Чен Ын призвал Мун Чжэ Ина посетить Пхеньян в «ближайшее время».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые с момента окончания Корейской войны в 1953 году, Южную Корею посетила представительная делегация из КНДР.