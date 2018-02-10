Дамаск, 10 февраля, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Сирийские системы противовоздушной обороны отразили ещё одну атаку израильских ВВС в небе над центральной провинцией Дамаск. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает государственное телевидение Сирийской Арабской Республики.

Pxhere.com Ракета Земля-Воздух

Подробности произошедшего не разглашаются.

Как ранее передавало ИА REGNUM, сегодня израильская армия проинформировала, что сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Исламской Республики Иран, который был запущен с территории Сирии. Также израильские военные рапортовали, что нанесли авиаудар по иранской базе в Сирии.

После этого сирийское агентство SANA со ссылкой на военных сообщило, что сирийские системы противовоздушной обороны сбили несколько израильских самолетов, бомбивших военную базу на сирийской территории.

Далее Израиль подтвердил информацию о том, что сирийской системе ПВО удалось сбить один боевой самолет израильских ВВС. Пилот успел катапультироваться и приземлился на израильской территории.

Теперь сообщается об отражении ещё одного удара ВВС Израиля в небе над Дамаском.