Сирийское телевидение: Системы ПВО Сирии отразили ещё один удар ВВС Израиля
Дамаск, 10 февраля, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Сирийские системы противовоздушной обороны отразили ещё одну атаку израильских ВВС в небе над центральной провинцией Дамаск. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает государственное телевидение Сирийской Арабской Республики.
Подробности произошедшего не разглашаются.
Как ранее передавало ИА REGNUM, сегодня израильская армия проинформировала, что сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Исламской Республики Иран, который был запущен с территории Сирии. Также израильские военные рапортовали, что нанесли авиаудар по иранской базе в Сирии.
После этого сирийское агентство SANA со ссылкой на военных сообщило, что сирийские системы противовоздушной обороны сбили несколько израильских самолетов, бомбивших военную базу на сирийской территории.
Далее Израиль подтвердил информацию о том, что сирийской системе ПВО удалось сбить один боевой самолет израильских ВВС. Пилот успел катапультироваться и приземлился на израильской территории.
Теперь сообщается об отражении ещё одного удара ВВС Израиля в небе над Дамаском.