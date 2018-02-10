Красноярск, 10 февраля, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Число погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Красноярском крае возросло до восьми человек. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

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Напомним, ранее сегодня стало известно, что на 70-м километре трассы «Канск-Тасеево-Устье» минивэн Honda столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ».

По последним данным, в результате столкновения погибли восемь человек. Среди погибших трое несовершеннолетних — девушка 17 лет и два годовалых ребенка.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС.