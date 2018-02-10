Дамаск, 10 февраля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Сирийские средства противовоздушной обороны подбили несколько израильских боевых самолетов, которые наносили авиаудары по позициям иранской армии на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Www.acig.org Сирийская ЗРК «Квадрат»

Сообщается, что сирийские средства ПВО смогли подбить несколько боевых самолетов израильских ВВС, которые наносили авиаудары по одной из военных баз в центральной части Сирии.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что армия обороны Израиля сбила иранский беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Сирии. Также сообщалось, что израильские ВВС нанесли серию авиаударов по позициям войск Ирана, которые находятся в Сирии. О потерях израильская армия не сообщала.