Владивосток, 10 февраля, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Северокорейских теплоход Man Gyong Bong, который ранее терпел бедствие в прибрежных водах Владивостока, ушел обратно в порт приписки Раджин в связи с тем, что у российских властей вызвал подозрение груз, находившийся на этом корабле. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба пограничного управления Федеральной службы безопасности России.

Bumix Man Gyong Bong

Напомним, 3 февраля капитан Man Gyong Bong, находясь на внешнем рейде Владивостока, подал сигнал SOS, так как на пароходе закончилось горючее. В порт пароход не мог зайти, так как власти не давали ему соответствующего разрешения.

Директор компании-перевозчика «ИнвестСтройТрест» Владимир Баранов, который представляет интересы северокорейской компании-фрахтователя Man Gyong Bong, заявил, что пароход возит в КНДР муку, соевое масло, рис и пшеницу.

Когда судну наконец разрешили войти в порт, таможня выявила признаки нарушения северокорейским кораблем Man Gyong Bong резолюции Совбеза ООН, которая запрещает КНДР прямые и косвенные поставки продовольственной продукции с использованием морских судов.

В итоге корабль был выдворен из порта. Сейчас он направляется в северокорейский Раджин.