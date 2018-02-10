Гатчина, Ленинградская область, 10 февраля, 2018, 10:46 — ИА Регнум. В прошлом году мы писали об инициативах переименования улиц с советскими названиями в Гатчине. В тот раз идея инициативной группы натолкнулась на сопротивление жителей города, не желающих забвения советского периода истории города и страны, а также на позицию администрации, осознающей, что такие изменения создадут существенную нагрузку на бюджет и принесут массу неудобств и горожанам, и юридическим лицам, в связи с необходимостью внесения изменений во все базы данных и документы. Казалось, что тогда вопрос переименований был закрыт, однако в начале текущего года эта идея была озвучена вновь, и уже не на собрании общественников, а главой МО «Город Гатчина» Виталием Филоненко на Совете по культуре при главе администрации Гатчинского района.

Yandex.ru/maps Проспект 25 Октября в Гатчине

Мы обратились за комментариями непосредственно к господину Филоненко.

Виталий Андреевич сообщил нашему корреспонденту, что инициатива исходила вовсе не от него, а от общественных организаций. Назвать организации, продвигающие переименования в городе, он отказался, мотивируя это нежеланием обострять противостояние общественных сил.

При этом он не стал опровергать публикацию в газете «Гатчинская правда», в которой сообщалось, что идея снова начать обсуждение вопроса о переименованиях исходила от него.

На этом странные высказывания не закончились. Филоненко заявил, что совет депутатов Гатчины будет принимать решение о переименовании в соответствии с мнением большинства горожан. Однако почти сразу после этого градоначальник заявил, что мнения по вопросу переименований в Гатчине разделились в соотношении один к одному, то есть, что мнение большинства, на которое должен опираться совет депутатов, отсутствует. В качестве аргумента за переименование Филоненко сослался на некую работу по выяснению общественного мнения, проделанную вышеупомянутой газетой «Гатчинская правда». Попытавшись найти следы этой работы, мы нашли только анонимный опрос, проведенный в группе данной газеты в социальной сети «Вконтакте». Причем опрос был из группы удален и сохранился в сети только в виде репостов. Мы обратились к IT-специалисту с вопросом, насколько репрезентативными являются данные «Гатчинской правды». Ответ был следующим:

Во-первых, если из 2505 человек, участвовавших в он-лайн опросе, убрать голосовавших из-за пределов России, москвичей и петербуржцев, то есть тех, кто точно не является жителем города Гатчины, а также лиц, не достигших 18 лет, то получается, что своё мнение высказали 621 человек, что недостаточно для составления репрезентативной выборки.

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Во-вторых, из этих 621 человека большинство (52%) высказалось против переименования.

В-третьих, любой опрос в социальных сетях в принципе не может соответствовать никаким критериям репрезентативности.

Выводы специалиста подтвердились на практике. При подготовке этого материала удалось найти еще как минимум одно он-лайн голосование на тему переименований в Гатчине в той же социальной сети. Хотя по времени проведения и количеству участников он не сильно отличался от опроса Гатчинской правды, результаты их были совершенно разными. Почему представитель местной власти опирается на данные со столь низкой достоверностью, остается для нас загадкой. Неизвестно и то, по каким другим вопросам глава МО «Город Гатчина» принимает решения, исходя из анонимных опросов в социальных сетях.

Но даже если принять данные опроса за правду, остается ведь другая половина горожан, которая по тем или иным причинам против переименования. Что делать им, не входящим в различные советы при властях различных уровней, Виталий Андреевич не пояснил, хотя предложил продолжать высказывать мнения, но, желательно, не будоража общество и не выступая с собственными инициативами. Тут, признаться, мы окончательно запутались: одна часть общественников, если мы правильно поняли господина Филоненко, буквально забрасывает городские и районные власти обращениями и продавливает предложение, против которого выступает половина горожан, и им власти города идут на уступки, чтобы не раскалывать общество, а остальным, тем, кто против подобных инициатив, предлагает «высказывать мнения» и «не будоражить». А результатом всего этого предполагается гражданский мир.

Стоит также отметить, что сторонниками переименования являются люди с весьма специфическими взглядами. Например, на уже упомянутом совете в качестве одного из сторонников переименования выступил известный гатчинский краевед Александр Сёмочкин. В свое время он «прославился» тем, что на Пятом канале в передаче «Культурный слой», заявил буквально следующее: «Я не знаю где как, у нас здесь немцы вели себя прилично. Правда и каждая третья деревня здесь их встречала хлебом и солью на околице как освободителей. Это, прежде всего, касалось староверческих и финских деревень. Потому что именно по ним больнее всего прошел этот чудовищный каток сначала раскулачивания, коллективизации, потом поисков врагов народа, а потом чистки национальные перед самой войной». Особую пикантность данному выступлению и всей постперестроечной деятельности Александра Александровича придает то обстоятельство, что 5 ноября 1970 года в Выре по его проекту был открыт памятник «Героям гражданской войны, погибшим при защите подступов к Красному Петрограду». Но теперь настали другие времена и, видимо, пришло время говорить о «приличных» немцах и умалчивать о том, что, например, в Вырице ими был открыт концлагерь для детей, у которых забирали кровь для немецких госпиталей.

uralskweek.kz Улица «?????»

Обращает на себя внимание и то, что инициатива выдвинута в период, когда главы муниципальных образований должны отчитываться перед избирателями. И вместо того, чтобы обсуждать насущные проблемы жизни и развития города и района, в социальных сетях ведут споры сторонники и противники смены названия улиц. Но такое «своевременное» обсуждение темы переименования — не ноу-хау руководителей Гатчины. В Кингисеппе, еще одном районном центре Ленинградской области, вопрос о переименовании города в Ямбург обсуждался также в период отчетов, и в аккурат перед отставкой главы администрации района.

Глава МО также признался, что рекомендовал городским СМИ не множить публикации на тему переименований для создания большей «нейтральности» в обществе по данному вопросу. В результате такой заботы о спокойствии в умах горожан на данный момент в СМИ есть лишь вышеупомянутое выступление самого главы МО, которое и сторонники, и противники этой инициативы однозначно поняли, как ее поддержку. То есть господин Филоненко всегда сможет сказать, что его предложение не вызвало отрицательной реакции, а значит решение можно принимать уже официально. Мы не беремся утверждать, что события будут развиваться именно так, но предлагаем рассмотреть этот вариант, как один из возможных сценариев. Вероятность именно такого развития событий кажется нам довольно высокой, если посмотреть на то, как в таком же «режиме молчания» гатчинская Липовая аллея на участке от Дворцовой площади до Балтийского вокзала была переименована в аллею Императора Павла Первого. «Чтобы не обострять», как в беседе с нашим корреспондентом сказал сам Филоненко.

В этой ситуации пока рано ставить точку, и мы продолжим следить за развитием событий.